Val d’Ayas scialpinista disperso | recuperato il corpo l’allarme

Lo scialpinista disperso in Val d’Ayas è stato trovato senza vita dopo essere stato segnalato dalla moglie, che temeva il suo rischio di incidente. Le ricerche sono durate tutta la notte e si sono concentrate sulle pendici della Becca di Nana, dove si sospettava fosse precipitato. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita, confermando la tragica fine di una giornata di escursione. La famiglia si prepara a gestire il dolore.

Val d’Ayas, la montagna piange uno scialpinista: l’allarme della moglie e il tragico recupero. Una giornata di passione per lo scialpinismo si è trasformata in tragedia sulle pendici della Becca di Nana, in Val d’Ayas. Un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto questo pomeriggio, mentre era impegnato in un’escursione solitaria. L’allarme è scattato quando la moglie, preoccupata per il suo mancato rientro, ha perso ogni contatto con lui, innescando un’immediata operazione di soccorso che ha coinvolto il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza. La Val d’Ayas, rinomata località alpina incastonata nel cuore della Valle d’Aosta, è un luogo che attrae appassionati di montagna da ogni dove, grazie alla sua bellezza selvaggia e alle opportunità uniche che offre per lo sci alpinismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

