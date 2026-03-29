Ndoye | ritorno in Serie A? Inter e Napoli alzano l’asta

Dan Ndoye, ex calciatore del Bologna, sta considerando un possibile ritorno in Serie A dopo aver passato una stagione al Nottingham Forest. Secondo fonti vicine al giocatore, sia l’Inter che il Napoli mostrano interesse per il suo acquisto e potrebbero fare offerte nei prossimi mesi. La trattativa è ancora in fase preliminare e nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

Dan Ndoye, ex giocatore del Bologna, valuta un ritorno in Serie A per l’Inter o il Napoli dopo una stagione complessa al Nottingham Forest. L’attaccante svizzero ha espresso apertura verso un trasferimento a fine stagione, pur mantenendo la concentrazione sull’impegno internazionale e sulla squadra inglese attuale. La situazione si sviluppa contro lo sfondo di una carriera che ha il calciatore passare dal successo emiliano alla difficoltà nel campionato inglese. Con solo due gol e due assist in 34 apparizioni competitive, le opportunità di gioco si sono ridotte drasticamente dopo dicembre. La volontà di tornare in Italia nasce dalla necessità di recuperare spazio da titolare, un obiettivo non ancora raggiunto nella lega britannica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ndoye: ritorno in Serie A? Inter e Napoli alzano l’asta Articoli correlati Ritorno in Serie A per Ndoye, una big pronta a prenderlo in prestitoDan Ndoye potrebbe presto tornare in Serie A dopo appena pochi mesi passati con la maglia del Nottingham Forest. Ndoye in Serie A, ritorno a sorpresa: due squadre sull’esterno svizzero | CMDan Ndoye potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con l’esterno svizzero che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane. Tutti gli aggiornamenti su Ndoye ritorno in Serie A Inter e Napoli... Temi più discussi: Ndoye: Interesse di Inter e Napoli? Ora sto bene in Inghilterra, poi vedremo; Inter-Vicario, basta una cena per infiammare il mercato; Frattesi pedina di scambio, ma in Premier: Perché non gioco? Me lo chiedo anche io. Ndoye in Serie A, ritorno a sorpresa: due squadre sull’esterno svizzero | CMPassato al Nottingham Forest per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro, Dan Ndoye potrebbe presto tornare in Serie A con lo svizzero che piace a due società del nostro campionato, ... calciomercato.it Due squadre italiane pronte a fare un tentativo per Ndoye, assalto in estate | CMSalutato il Bologna durante la scorsa estate per trasferirsi al Nottingham Forest, Dan Ndoye potrebbe presto far ritorno in Serie A con lo svizzero che fa gola a due club italiani. Decisivo lo scorso ... calciomercato.it Obiettivo di Conte e del Napo0li in estate, ORA SI LAMENTA CON IL SUO NUOVO CLUB Direttamente dalla Svizzera, da dove sta svolgendo ritiro e amichevoli con la propria Nazionale, Dan Ndoye è intervenuto ai microfoni di RTS lanciando una piccola st - facebook.com facebook Lo voleva Conte, Ndoye: "Perché non gioco col Nottingham Me lo chiedo anche io" x.com