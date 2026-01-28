Il Napoli può provarci di nuovo per Dragusin | ritorno di fiamma

Il Napoli torna a monitorare Radu Dragusin. La società azzurra ci riprova per portarlo in difesa. Il centrale rumeno, che attualmente gioca al Tottenham, non è un nome nuovo per il club. Già in passato avevano mostrato interesse per lui e ora ci riprovano.

Il Napoli torna a pensare a Radu Dragusin per rinforzare la difesa. Il centrale rumeno, oggi al Tottenham, è un nome che la società azzurra conosce bene e che in passato era già stato seguito. Nelle ultime settimane l’interesse si è riacceso e il club ha iniziato a informarsi per capire se l’operazione possa diventare possibile Al momento non c’è una trattativa vera e propria, ma solo contatti iniziali. Il Napoli sta valutando diverse soluzioni per migliorare il reparto difensivo e Dragusin è uno dei profili presi in considerazione. L’idea è quella di aggiungere un giocatore giovane, ma già abituato a giocare ad alti livelli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Dragusin

Il Napoli si conferma attivo sul mercato, valutando diversi profili senza perdere di vista una strategia precisa.

Ultime notizie su Napoli Dragusin

