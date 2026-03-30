Un'associazione di Monza annuncia la preparazione di un esposto e di una denuncia riguardo ai ritardi nella realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Secondo quanto dichiarato, i ritardi sarebbero collegati all’alto numero di decessi prematuri attribuiti all’inquinamento che interessa l’area urbana di Milano nord, comprendente Monza. La questione riguarda quindi sia i tempi dei lavori sia le conseguenze sanitarie dell’inquinamento.

Secondo l'associazione la mancata realizzazione della metropolitana è legata ai decessi prematuri nell'area di Monza e Milano I ritardi nella realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza sarebbe intrinsecamente legata all'elevato numero di decessi prematuri per via dell'inquinamento che si registrano annualmente nella conglomerato urbano Milano-nord (che include Monza). A sostenerlo è l'associazione HqMonza che, a tal proposito, ha reso nota l'intenzione di procedere con la preparazione di un esposto alla commissione europea per omissione contraria al diritto comunitario e una denuncia alla procura. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Ritardi nella realizzazione della M5 e morti per inquinamento: l'associazione monzese prepara un esposto e una denuncia

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