Danneggiata la casetta dei libri nella villetta associazione denuncia vandalismo e degrado

La casetta dei libri nella villetta di via Sciascia a Briano è stata danneggiata. L’associazione “A Casa di Lucia” denuncia un atto di vandalismo che ha rovinato la piccola struttura appena installata. La polizia ha già avviato le verifiche per capire chi possa aver compiuto il gesto.

Vandalizzata la casetta dei libri da poco installata nella villetta comunale di via Sciascia, a Briano, dall'associazione "A Casa di Lucia". A denunciarlo è lo stesso sodalizio che ha scritto una nota alla Commissione Straordinaria del Comune di Caserta per denunciare il grave stato di degrado in.

