Nicotera l’Opposizione Civica denuncia ritardi e possibili declassamenti nella realizzazione delle Case di Comunità

L’Opposizione Civica di Nicotera esprime preoccupazione per i ritardi nella realizzazione delle Case di Comunità nel Vibonese, strutture fondamentali per l’assistenza sanitaria locale finanziate dal PNRR. La mancanza di progressi potrebbe comportare declassamenti o insufficienti servizi alla popolazione, sollevando dubbi sull’effettivo rispetto delle tempistiche previste e sull’impatto sulla qualità dell’assistenza territoriale.

Preoccupazione nel Vibonese per i ritardi nella realizzazione delle Case di Comunità, strutture sanitarie essenziali finanziate dal PNRR. A lanciare l’allarme è l’“Opposizione Civica” attraverso una nota ufficiale diffusa il 19 gennaio 2025. Secondo il portavoce Enzo Comerci, riportando un articolo pubblicato il 18 gennaio scorso sulla Gazzetta del Sud a firma di Maria Novella Imeneo, la Casa di Comunità hub di Nicotera, finanziata con 1.853.678,75 euro, rischierebbe ritardi che potrebbero compromettere l’assegnazione delle risorse, considerando la scadenza fissata per giugno dell’anno corrente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

