Ristopro di carattere Ma alla fine non basta

In una partita di carattere, la squadra di casa ha ottenuto un risultato di 75-83 contro la squadra di Caserta. I punteggi individuali mostrano come alcuni giocatori abbiano contribuito con doppie cifre, mentre altri hanno segnato meno. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, nonostante lo sforzo della squadra di casa, che ha comunque mostrato determinazione sul campo.

ristopro 75 juve caserta 83 FABRIANO: Wojciechowksi 3, Vavoli 9, Romondia 16, Dri 10, Abega 13, Silke-Zunda 9, Ponziani 3, Beyrne 12, Beltrami, Redini, Chiucchi, Marani. All. Rossi JUVE CASERTA: Nobile, Hadzic 6, Laganà 8, Lo Biondo 7, Brambilla 5, Sorbo 2, Radunic 18, Vecerina 18, D’Argenzio 19, Ly-lee. All. Lardo Arbitri: Perocco (Treviso), Marzia Di Tommaso (Pescara) e De Ascentiis (Cremona) Arbitri: Bonotto di Ravenna, Foschini di Russi e Pratola di Francavilla al Mare Parziali: 21-17; 15-24; 23-27; 17-15 (75-83) Tiri liberi: Fabriano 2324; Caserta 1517; Tiri da 2 1125; 1637; Tiri da 3 1030; 1236; Rimbalzi: 35; (off. 4, Abega 6), 41 (off. 12, Radunic 10); Assist: 10 (Abega 3); 14 (Brambilla e Lo Biondo 3). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristopro di carattere. Ma alla fine non basta Articoli correlati Ristopro lotta fino all’ultimo ma non bastaristopro 77 casoria 86 (d1ts) RISTOPRO FABRIANO: Romondia 9, Beyrne 2, Dri 5, Šilke-Žunda 3, Wojciechowksi 14, Abega 23, Beltrami, Vavoli 15,... Napoli sfiora il pareggio, ma la Fiorentina resiste fino alla fine con carattere e orgoglioIl Napoli si impone 2-1 sulla Fiorentina al Maradona, dopo un match equilibrato e nervoso che ha messo a dura prova la concentrazione degli azzurri. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ristopro di carattere Ma alla fine non... Temi più discussi: Ristopro di carattere. Ma alla fine non basta; Basket B nazionale / La Ristopro lotta ma non basta: Caserta vince 75-83; La Ristopro a Roma vuole confermarsi; La Juvecaserta torna a sorridere fuori dalle mura amiche. La Ristopro a Roma vuole confermarsiLa Ristopro sta vivendo una stagione intensa, capace di sorprendere anche i tifosi più scettici. Tre vittorie nelle ultime ... ilrestodelcarlino.it La Ristopro lotta ma cede alla Gema Montecatini nel posticipo di PistoiaLa Ristopro di coach Niccolai cede 74-66 alla Gema Montecatini, ma resta in zona play-in con due gare da giocare. La Ristopro lotta ma non basta, vince la squadra più forte e ambiziosa ma la squadra ... ilrestodelcarlino.it La classifica aggiornata di #SerieBOldWildWest dopo la 32ª giornata #Ristopro #FightForFabriano #FFF - facebook.com facebook