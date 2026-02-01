Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona, in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Gli azzurri cercano il pareggio, ma i viola resistono con coraggio e determinazione. La gara si accende subito, e il risultato resta aperto fino ai minuti finali, quando Napoli riesce a trovare la vittoria.

Il Napoli si impone 2-1 sulla Fiorentina al Maradona, dopo un match equilibrato e nervoso che ha messo a dura prova la concentrazione degli azzurri. La vittoria, ottenuta con fatica, serve a spezzare un momento delicato per il club partenopeo, ancora scosso dalla sconfitta contro il Chelsea in Champions League e dall’eliminazione dalla competizione europea. Il risultato chiude una settimana difficile, ma permette al Napoli di tornare al successo in campionato. Il vantaggio arriva al 22’ con un gol di Antonio Vergara, primo in Serie A per il giovane talento del reparto offensivo, servito da un passaggio preciso di Hojlund. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli sfiora il pareggio, ma la Fiorentina resiste fino alla fine con carattere e orgoglio

La Cavese affronta una partita difficile a causa di squalifiche e infortuni, incontrando un Catania compatto e resistente.

Oggi ad Avellino si è aperto ufficialmente l’Urban Center, ma l’atmosfera non è di festa.

IL NAPOLI DISTRUGGE LA FIORENTINA, DZEKO DA PENSIONE

Argomenti discussi: Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Serie A, il Napoli piega 2-1 una coriacea Fiorentina ma che fatica; Il Napoli saluta la Champions League: il Chelsea passa al Maradona ed elimina gli azzurri; Napoli fuori dalla Champions: il Chelsea colpisce nel finale e spegne il sogno azzurro.

Serie A, il Napoli piega 2-1 una coriacea Fiorentina ma che faticaI partenopei partono forte e si portano sul 2-0 grazie alle reti di Vergara e Gutierrez. La Fiorentina torna in partita grazie a Solomon e sfiora più volte il pareggio grazie al rientrante Kean ... msn.com

Napoli-Chelsea 2-3, risultato finale della partita di Champions League: Joao Pedro decisivo con una doppietta, gli highlightsIl risultato finale di Napoli-Chelsea è 2-3, la sconfitta elimina gli azzurri dalla Champions League, che escono piazzandosi al 30° posto in classifica ... fanpage.it

Il Napoli dice addio alla Champions League, l'Inter sfiora gli ottavi, occasione sprecata dall'Atalanta e Juventus senza sussulti L'Italia porta tre italiane ai playoff, con l'Inter che batte il Borussia Dortmund, la Juventus pareggia in casa del Monaco e l l'Atalanta - facebook.com facebook

Un primo tempo tutto sommato equilibrato, con un Napoli che tiene bene il campo ma fatica a rendersi pericoloso con Højlund troppo isolato e pochi tiri verso la porta. La Juve, più cinica, approfitta di una disattenzione e sfiora il raddoppio con Conceiçao e Th x.com