A Poggibonsi si sono verificati diversi episodi di risse e aggressioni, in particolare nella zona della stazione a metà della scorsa settimana e nel centro storico nel pomeriggio di sabato. Le aggressioni sono state ripetute in diversi punti della città, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Nonostante ciò, le autorità hanno dichiarato che non ci sono motivi di preoccupazione e che la situazione è sotto controllo.

Episodi che si ripetono, a Poggibonsi. La zona della stazione a metà della scorsa settimana e il centro storico nel pomeriggio di sabato. Agenti di Polizia locale che subiscono contusioni nel tentativo di sedere una lite e poi, un paio di giorni or sono, due risse nell’arco di un’ora, in piazza Matteotti e in una strada da lì non distante. In che modo Poggibonsi si confronta con gli ultimissimi eventi? "Tutto sommato non assistiamo per fortuna a vicende gravissime, ma questa successione un po’ preoccupa". Lo afferma Doina Rechitanov, titolare del Cafè Maestro, di fianco al Palazzo comunale. "Nel mio bar, mai una sequenza spiacevole - aggiunge - però quando veniamo a conoscenza di simili casi, la domanda è una: in quale società faremo crescere i nostri figli?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risse e botte a Poggibonsi: "Da non sottovalutare ma nessun allarmismo"

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