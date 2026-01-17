Il punto nascita dell’Ospedale Valdarno, al centro di un dibattito sulla possibile chiusura, viene difeso dal presidente Giani. Egli sottolinea l’importanza di unire le forze e di agire con responsabilità, senza creare allarmismi, per garantire la continuità dei servizi e prevenire decisioni che possano compromettere l’assistenza alle future generazioni. La strategia si basa su collaborazione e impegno condiviso, con l’obiettivo di mantenere attivo il presidio.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – “Nessun allarmismo e chiederemo la deroga, ma facciamo gioco di squadra per prevenire la chiusura dei punti nascita sotto soglia”. Dal presidente Eugenio Giani una rassicurazione e un invito ai sindaci della zona-distretto del Valdarno Aretino, preoccupati del futuro del reparto di ginecologia delll’Ospedale del Valdarno dove il numero di parti è da alcuni anni al di sotto dei parametri fissati dal decreto Balduzzi. “Il Santa Maria alla Gruccia ha un reparto di ginecologia di livello e professionisti di grande spessore”, ha sottolineato il presidente durante l’incontro di questa mattina negli spazi del presidio ospedaliero di Montevarchi (Ar) con i primi cittadini del territorio e la direzione sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: “Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura”

Leggi anche: Punto nascita della Gruccia, Giani: «Pronti a chiedere la deroga, ma servono più parti»

Leggi anche: Sapri, TAR Campania sospende chiusura punto nascita ospedaliero

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Punto nascita a rischio all'ospedale della Gruccia: la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie; Il punto nascita non si tocca; Punto nascita alla Gruccia, il Sindaco Chiassai Martini: “Non va toccato. Regione e Asl relazionino sui numeri in Conferenza dei Sindaci”; Punti nascita. La Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie.

Gruccia, allarme per il punto nascita: "Sotto soglia? Non accettiamo tagli" - A parlare è il presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno Valentina Vadi sulla possibile riduzione. msn.com