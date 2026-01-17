Punto nascita Ospedale Valdarno Giani | Nessun allarmismo ma gioco di squadra contro chiusura
Il punto nascita dell’Ospedale Valdarno, al centro di un dibattito sulla possibile chiusura, viene difeso dal presidente Giani. Egli sottolinea l’importanza di unire le forze e di agire con responsabilità, senza creare allarmismi, per garantire la continuità dei servizi e prevenire decisioni che possano compromettere l’assistenza alle future generazioni. La strategia si basa su collaborazione e impegno condiviso, con l’obiettivo di mantenere attivo il presidio.
Arezzo, 17 gennaio 2026 – “Nessun allarmismo e chiederemo la deroga, ma facciamo gioco di squadra per prevenire la chiusura dei punti nascita sotto soglia”. Dal presidente Eugenio Giani una rassicurazione e un invito ai sindaci della zona-distretto del Valdarno Aretino, preoccupati del futuro del reparto di ginecologia delll’Ospedale del Valdarno dove il numero di parti è da alcuni anni al di sotto dei parametri fissati dal decreto Balduzzi. “Il Santa Maria alla Gruccia ha un reparto di ginecologia di livello e professionisti di grande spessore”, ha sottolineato il presidente durante l’incontro di questa mattina negli spazi del presidio ospedaliero di Montevarchi (Ar) con i primi cittadini del territorio e la direzione sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
