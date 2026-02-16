Arezzo, 16 febbraio 2026 – Il crollo di un pezzo del soffitto del Palazzetto dello Sport è avvenuto questa mattina, e la causa sembra essere un problema di manutenzione trascurato negli ultimi anni. La struttura, frequentata regolarmente da centinaia di atleti e spettatori, ha subito danni evidenti che richiedono interventi immediati. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’incidente ha acceso i riflettori sui controlli di sicurezza ancora da migliorare.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – « Palazzetto dello Sport: nessun allarmismo, ma il dovere di fare chiarezza. Perché il vero allarmismo è minimizzare i problemi». La nota di Gruppo Consiliare Avanti Montevarchi - Europa Verde e Gruppo Consiliare Impegno Comun e. «Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi, che parla di “allarmismo infondato” in riferimento alle nostre osservazioni, richieste di chiarimento e proposte sul Palazzetto dello Sport. Respingerle è doveroso. Definire “allarmismo” le nostre istanze è un evidente tentativo di spostare l’attenzione dal merito delle questioni sollevate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 febbraio 2026 – L’Assessore Brandi ha effettuato un sopralluogo al Palazzetto dello sport, rispondendo direttamente alle accuse dell’opposizione che aveva sollevato preoccupazioni su condizioni di sicurezza e manutenzione.

