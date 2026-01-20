Scontro tra auto e bus nel Barese morti due giovani di 15 e 19 anni | in gravi condizioni una terza persona

Un incidente tra due auto e un bus Sita si è verificato tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L’incidente ha causato la morte di un giovane di 19 anni e di una ragazza di 15, mentre una terza persona è in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto e prestano attenzione alle operazioni di soccorso.

