Scontro tra auto e bus nel Barese morti due giovani di 15 e 19 anni | in gravi condizioni una terza persona
Un incidente tra due auto e un bus Sita si è verificato tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L’incidente ha causato la morte di un giovane di 19 anni e di una ragazza di 15, mentre una terza persona è in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto e prestano attenzione alle operazioni di soccorso.
