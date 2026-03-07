Violenta rissa nel centro del paese | tre feriti due in condizioni gravi

Nel centro di Mirabello, venerdì 6, si è scatenata una violenta rissa che ha coinvolto almeno tre persone. Durante l’episodio, due di loro sono state colpite con armi da taglio e sono rimaste ferite gravemente, mentre la terza ha riportato ferite meno serie. L’intera scena si è svolta nel cuore del paese, attirando l’attenzione di residenti e forze dell’ordine.

Tre persone ferite, due delle quali con arma da taglio, al termine di una violenta aggressione avvenuta nella serata di venerdì 6 nel centro di Mirabello. L’episodio è ancora al vaglio delle forze dell’ordine e la dinamica è in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, alcuni uomini sarebbero usciti da un locale della zona e si sarebbero diretti verso un’abitazione poco distante. Una volta girato l’angolo avrebbero recuperato dei bastoni e avrebbero dato il via a una violenta rissa ai danni di un uomo che vive nei paraggi. Il bilancio è di tre feriti, tutti italiani e, stando a quanto emerge, persone che si conoscerebbero da tempo e tra le quali ci sarebbero stati dissapori risalenti già alla scorsa estate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

