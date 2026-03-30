Rissa in strada nel Napoletano due 16enni accoltellati | caccia al responsabile in fuga

Nella serata di domenica, nella provincia di Napoli, due ragazzi di 16 anni sono rimasti feriti durante una rissa avvenuta in strada a Marano. La lite ha degenerato con l'uso di un coltello, e al momento il responsabile si trova in fuga. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare chi ha partecipato all'aggressione.

Un nuovo episodio di violenza giovanile scuote la provincia di Napoli, dove nella tarda serata di domenica due sedicenni sono rimasti feriti in seguito a una aggressione con coltello avvenuta a Marano. Il fatto si è verificato intorno alle 23.30 in via Falcone, in una zona frequentata da giovani, nei pressi delle giostre. Secondo le prime informazioni raccolte, i due ragazzi sarebbero stati colpiti da un loro coetaneo al culmine di una lite. Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza tra i minori e sull’uso di armi da taglio tra giovanissimi. Leggi anche: Napoli, accoltellato attore de “La Paranza dei bambini” Dinamica dell’aggressione e condizioni dei feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rissa in strada nel Napoletano, due 16enni accoltellati: caccia al responsabile in fuga Articoli correlati Lite in strada nel Napoletano: due 16enni accoltellati. È caccia al responsabile in fugaDue sedicenni accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di domenica a Marano, in provincia di Napoli. Leggi anche: Ancora violenza tra i minori nel Napoletano, due 16enni accoltellati da un coetaneo Approfondimenti e contenuti su Rissa in strada nel Napoletano due... Temi più discussi: Rissa in strada a Milano con pezzi di legno, arriva la polizia: 6 identificati; Sabato sera da far west in centro storico: maxi rissa e violenza brutale in strada Garibaldi; Urina davanti all'agenzia immobiliare e scoppia la rissa: botte da orbi a largo Boccea; Violenta rissa nella notte per le strade del quartiere Umbertino. I residenti: Ora basta. Furto di una bici di un rider, scoppia la rissa in strada a FirenzeRissa in strada tra due gruppi di persone a Firenze. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, nella zona di viale Mazzini. A fronteggiarsi due gruppi di persone anche a colpi di bo ... 055firenze.it Urina davanti all'agenzia immobiliare e scoppia la rissa: botte da orbi a largo BocceaCaos all'altezza di largo di Boccea dove è divampata una rissa nella serata di martedì 24 marzo. Botte da orbi in strada - intorno alle 19 - con gli animi surriscaldati che sono stati placati con l'in ... romatoday.it ACCOLTELLATO UN RAGAZZO La rissa nel Napoletano - facebook.com facebook Detenuto con precedenti per rissa, droga e maltrattamenti, 35enne rimpatriato. Provvedimento eseguito dalla polizia ad Ancona per persona socialmente pericolosa #ANSA x.com