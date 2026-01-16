Maxi rissa in piazza identificati e denunciati quattro giovani

Nella serata di sabato, in piazza Libertà a Santa Margherita Belice, si è verificata una rissa tra alcuni giovani. I carabinieri, intervenuti per sedare l’evento, hanno identificato e denunciato quattro ragazzi di Ribera coinvolti nell’incidente. L’episodio rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine intervengano per mantenere l’ordine pubblico in situazioni di tensione.

Quattro giovani di Ribera sono stati denunciati dai carabinieri per la rissa di sabato scorso in piazza Libertà, a Santa Margherita Belice. La segnalazione era arrivata al 112, ma all’arrivo dei militari i protagonisti si erano già dileguati. Le indagini hanno permesso di identificarli e ricostruire la scazzottata. L’episodio ha richiamato l’attenzione della prefettura di Agrigento, che nei giorni scorsi ha riunito a Santa Margherita il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione dei sindaci del territorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

