Rissa a colpi di bottiglie e di manico di una ascia | 4 giovani identificati e denunciati

In Assisi, la Polizia ha identificato e denunciato quattro giovani, tra cui tre minorenni, per una rissa violenta avvenuta recentemente. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono stati ricostruiti i fatti e portati alla luce i responsabili di un episodio caratterizzato dall’uso di bottiglie e di un manico di ascia.

Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, nel giro di 72 ore la Polizia di Assisi ha identificato e denunciato quattro persone, tre minorenni e un maggiorenne, ritenuti responsabili di una rissa molto violenta con feriti. Il luogo dello scontro è stata la stazione ferroviaria di Bastia Umbra, dove le quattro persone si sono fronteggiate a colpi di bottiglia e con il manico di un'ascia (sequestrata dagli agenti). Giunti sul posto, gli agenti non hanno riscontrato la presenza delle persone coinvolte, dato che alcuni dei presunti protagonisti della rissa si erano recati in ospedale per le prime cure mediche, mentre altri erano tornati a casa.

