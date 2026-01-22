Durante il prepartita di Bologna-Celtic, al Meloncello, si è verificata una scena di tensione tra tifosi, con lancio di bottiglie e una rissa. La polizia, intervenuta con forze anti-sommossa, ha gestito la situazione, che ha provocato alcune ferite e paura tra i presenti. L’episodio è ancora in fase di accertamento e rappresenta un episodio di disagio legato all’incontro calcistico.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Tensione nel prepartita di Bologna-Celtic. La polizia, in assetto anti-sommossa, è intervenuta all’altezza del Meloncello dove, per motivi ancora in fase di accertamento, un centiniaio di supporter del Celtic avrebbero iniziato a lanciare delle bottiglie. Momenti di tensione in cui sono rimasti feriti alcuni tifosi, fortunatamente in maniera non grave. Restano ancora da capire i motivi della rissa come l’eventuale coinvolgimento di tifosi rossoblù. Tensione anche davanti al Bar Dalla in via Andrea Costa. Attimi di paura anche davanti al Bar Dalla. In questo caso, un altro gruppo, composto da circa 40 supporter scozzesi, dopo essere entrato all’interno del bar, ha scatenato una lite con alcuni tifosi locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna-Celtic, rissa tra tifosi e lancio di bottigliate al Meloncello: paura e feriti

