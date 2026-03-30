Riscatto periodi di servizio | nuove istruzioni INPS dopo la sentenza della Corte dei Conti

L'INPS ha pubblicato il 20 marzo 2026 un nuovo messaggio con indicazioni relative al riscatto di periodi di servizio, in seguito alla sentenza numero 82025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Le istruzioni si concentrano sul limite massimo di cinque anni di maggiorazione applicabile a questa procedura. La comunicazione fornisce dettagli sulle modalità di calcolo e di applicazione delle regole aggiornate.

Con il Messaggio 20 marzo 2026, numero 981 INPS fornisce nuove indicazioni sull’applicazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per il riscatto periodi di servizio alla luce della recente sentenza numero 82025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Le istruzioni, che interessano il personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, valgono anche per tutte le domande ancora in istruttoria alla data di pubblicazione del messaggio, nonché per le istanze già respinte, che possono essere riesaminate su richiesta, a patto che non sia scaduto il termine per il ricorso o se il ricorso è già stato presentato. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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