La Commissione Lavoro della Camera dei Deputati discuterà mercoledì 28 gennaio con rappresentanti dell’Inps e della Corte dei conti. L’obiettivo è esaminare proposte di legge relative al welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata, affrontando anche il rafforzamento delle prestazioni previdenziali. Questa audizione costituisce un passo importante verso una migliore tutela dei lavoratori iscritti a questa forma di previdenza complementare.

ROMA – Mercoledì 28 gennaio la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione di rappresentanti dell’Inps e della Corte dei conti, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di welfare. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gestione separata, audizione dell’Inps e della Corte dei conti

Approfondimenti su Gestione separata

Ultime notizie su Gestione separata

