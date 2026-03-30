Riscaldamento 2026 quando si spegne? La data per Milano e Lombardia

Il riscaldamento domestico sarà spento entro il 30 marzo 2026 in Lombardia e a Milano, in base alle disposizioni vigenti. Con le giornate più lunghe e l’implementazione dell’ora legale, si conclude ufficialmente il periodo di utilizzo del riscaldamento in questa regione. La decisione si applica alle abitazioni e agli edifici pubblici, seguendo le normative previste per l’efficienza energetica.

Milano, 30 marzo 2026 – Giornate più lunghe (dopo il cambio dell’ora scattato lo scorso weekend), temperature più miti (ma fino a quando?) e una domanda: fino a quando saranno accesi i riscaldamenti a Milano e nel resto della Lombardia? Ricordiamo che il via ai riscaldamenti e la durata oraria non sono uguali in tutta Italia, considerando che il temperature e clima variano molto tra Nord e Sud del Paese. L’Italia è infatti suddivisa in sei zone. Questa classificazione si base sui gradi-giorno, ovvero della differenza tra temperatura dell’ambiente interno e temperatura media esterna sommata per tutti i giorni dell’anno. G ran parte della regione fa parte (Milano compresa) della cosiddetta della Zona E, nella quale sono previste 14 ore giornaliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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