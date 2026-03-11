L’ora legale 2026 anticipata | ecco quando si allungano le giornate Scopri la data!

Nel 2026 l’ora legale sarà anticipata rispetto agli anni precedenti, portando le giornate più lunghe da una data diversa rispetto al solito. La modifica interesserà le regioni che adottano questa misura, con l’obiettivo di sfruttare meglio le ore di luce durante il giorno. La data precisa in cui le lancette verranno spostate avanti sarà comunicata ufficialmente in anticipo.

La primavera si avvicina e con essa si riaccende la questione del cambio dell'ora. In molte nazioni si attende con curiosità la data in cui avverrà il passaggio all'ora legale, per il 2026. Quest'anno, la modifica oraria si preannuncia anticipata rispetto al 2025. Scopriamo insieme i dettagli. Passaggio all'ora legale 2026: la data da segnare sul calendario. Il cambio all'ora legale verrà effettuato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Le lancette dovranno essere spostate dalle 2:00 alle 3:00, il che comporterà una notte più breve di un'ora. Sebbene il sonno potrebbe risentirne, si apriranno le porte alla stagione primaverile, caratterizzata da giornate sempre più lunghe e illuminate.

Addio al buio! Le giornate si allungano: ecco di quanto esattamenteSentite anche voi che le giornate si stanno allungando? Non è solo una sensazione! Dopo il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno,...

