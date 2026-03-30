Riprendono gli Aperitivi della conoscenza dell’Università

Riprendono gli incontri degli Aperitivi della conoscenza organizzati dall’Università di Parma e patrocinati dal Comune. Il primo appuntamento della nuova serie tratterà delle lenti a contatto medicate, con un focus sul tema della terapia invisibile. Questi incontri divulgativi si svolgono in città e sono rivolti a un pubblico interessato a approfondire aspetti legati alla salute e alle tecnologie mediche.

Appuntamento il primo aprile alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point per parlare di “Lenti a contatto medicate” con Nadia Toffoletto Ne parlerà Nadia Toffoletto (Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco) mercoledì 1° aprile alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano. Abstract dell'incontro: “Le lenti a contatto non sono più soltanto dispositivi per la correzione visiva, ma stanno emergendo come strumenti innovativi per la somministrazione oculare di farmaci. L’incontro sarà dedicato alle lenti a contatto medicate come promettente alternativa ai trattamenti convenzionali, quali colliri e iniezioni, mettendone in evidenza i principali vantaggi in termini di efficacia, comfort per il paziente e miglioramento dell’aderenza alla terapia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Riprendono gli Aperitivi della conoscenza dell’Università Articoli correlati Leggi anche: Enciclopedia dell’Altro. Il patrimonio della Biblioteca Marucelliana e la conoscenza dell’Africa Maggior conoscenza dell’Ue. Chindamo tra gli espertiL’ingegnere Gloria Chindamo è stata selezionata dalla Commissione Europea tra gli esperti che contribuiranno alla valutazione e sviluppo delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aperitivi della Aperitivi con la scienza e viaggi nel tempo con l’AI: gli eventi della Notte dei ricercatori in RomagnaRimini, 24 settembre 2025 - La scienza torna protagonista nelle città della Romagna. Venerdì 26 settembre 2025 la Notte europea dei ricercatori porterà esperimenti, laboratori e dimostrazioni in ... ilrestodelcarlino.it Le Messe con aperitivo alla Fiera della birra di Rimini. E la Diocesi protestaUno stand in Fiera a Rimini allestito come una chiesa. Ragazzi che indossano il saio francescano mentre armeggiano tra gli aperitivi e finte religiose che distribuiscono finte particole intinte ... avvenire.it