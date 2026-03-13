Maggior conoscenza dell’Ue Chindamo tra gli esperti

L’ingegnere Gloria Chindamo è stata scelta dalla Commissione Europea come esperta per contribuire alla valutazione e allo sviluppo di progetti che puntano a migliorare la conoscenza dell’Unione Europea nei sistemi educativi e nel settore della ricerca. La sua nomina fa parte di un'iniziativa volta a coinvolgere professionisti qualificati in attività di analisi e sviluppo di programmi informativi e formativi.

L’ingegnere Gloria Chindamo è stata selezionata dalla Commissione Europea tra gli esperti che contribuiranno alla valutazione e sviluppo delle iniziative dedicate allo studio e alla diffusione della conoscenza dell’Unione Europea nei sistemi educativi e nel mondo della ricerca. Tra i temi oggetto di valutazione rientrano lo sviluppo di nuovi programmi formativi dedicati all’Europa, la formazione dei docenti sui contenuti delle politiche europee e le iniziative di divulgazione volte a rafforzare la conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’Unione Europea tra studenti, ricercatori e cittadini. La partecipazione di Gloria... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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