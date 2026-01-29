Enciclopedia dell’Altro Il patrimonio della Biblioteca Marucelliana e la conoscenza dell’Africa

Da firenzetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Marucelliana di Firenze si prepara ad aprire le sue porte per una nuova mostra dedicata all’Africa. Dal 5 febbraio al 3 aprile 2026, le sale Marucelli e le sale mostre ospiteranno l’esposizione “Enciclopedia dell’Altro”, un’occasione per scoprire il patrimonio culturale e storico del continente africano attraverso documenti e oggetti provenienti dalla biblioteca. La mostra sarà aperta nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 14.00.

ESPOSIZIONE5 febbraio – 3 aprile 2026 – Sala Marucelli e Sala mostreLun., mer., ven.: 8.30 – 14.00Mar., giov.: 8.30 – 17.00INGRESSO LIBEROINAUGURAZIONE giovedì 5 febbraio, ore 17.00La Biblioteca Marucelliana di Firenze presenta la mostra Enciclopedia dell’Altro. Il patrimonio della Biblioteca.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

