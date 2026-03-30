Stasera alle 21.30 su Tv8 e Sky va in onda la prima puntata della nuova stagione del Gialappa Show, condotta dalla Gialappa’s band insieme a Mago Forest. Tra i co-conduttori, figura anche Jovanotti, che partecipa alla trasmissione per la prima volta in questa veste. La trasmissione riprende dopo una pausa e vede la partecipazione di diversi elementi del cast storico.

Jovanotti - Foto di Giada di Blasio MILANO - "Stasera alle 21.30 su Tv8 e Sky c’è la prima puntata della nuova stagione del Gialappa Show con la Gialappa's band, Mago Forest e tutta la banda. È la più grande festa di talenti comici in circolazione. In questa prima puntata ci sarò anche io come co-conduttore e sono contentissimo perché sono un grande fan. Buona visione! Mi raccomando, è stasera!". Così, sui suoi canali social, Jovanotti nell'annunciare la ripresa del Gialappa Show su Tv8 e Sky. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Riprende il Gialappa Show, Jovanotti co-conduttore della prima puntata

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