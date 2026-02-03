Sanremo 2026 il co-conduttore della prima puntata è l’attore più amato d’Italia | ecco il nome

Il Festival di Sanremo 2026 sta iniziando a muovere i primi passi. Questa mattina è stato svelato il nome del co-conduttore della prima puntata, e subito sono scoppiate le reazioni. Si tratta dell’attore più amato d’Italia, la cui presenza ha già fatto salire l’attenzione sulla kermesse. La scelta ha sorpreso molti, ma tutti aspettano di vedere come si muoverà sul palco.

Il Festival di Sanremo 2026 comincia a prendere forma e lo fa con un annuncio che ha subito acceso entusiasmo e curiosità. Tra ironia social e anticipazioni mirate, Carlo Conti ha iniziato a svelare le prime carte della nuova edizione, confermando un nome che da anni domina l’immaginario del pubblico televisivo. Il cast della serata inaugurale è ormai definito e promette un mix di musica, popolarità e grande richiamo mediatico. View this post on Instagram Sanremo 2026, Can Yaman condurrà il Festival insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Sarà Can Yaman il primo co-conduttore ufficiale del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Achille Lauro sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

