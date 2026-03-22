Verso la nuova casa della ginnastica Primo sì al progetto della Petrarca Ma prima il varo del bando di gara

Un nuovo impianto sportivo potrebbe essere costruito ad Arezzo, nell’area tra via Fratelli Lebole, via Fratelli Lumière e il raccordo Arezzo-Battifolle. Il progetto della Petrarca ha già ricevuto il primo sì, ma prima è necessario pubblicare il bando di gara. La realizzazione del nuovo complesso sportivo è in fase di valutazione, in attesa delle procedure amministrative.

Un nuovo impianto sportivo potrebbe prendere forma ad Arezzo, nell’area compresa tra via Fratelli Lebole, via Fratelli Lumière e il raccordo Arezzo-Battifolle. La giunta ha infatti dato valutazione positiva della proposta presentata dalla Ginnastica Petrarca per la realizzazione di una palestra tensostruttura su un terreno pubblico. L’intervento richiederà una variante urbanistica: l’area è attualmente classificata come verde urbano e dovrà essere trasformata in zona destinata a servizi sportivi. Una modifica ritenuta coerente dall’amministrazione, alla luce dell’interesse pubblico dell’opera e della necessità di rafforzare l’offerta sportiva cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso la nuova casa della ginnastica. Primo sì al progetto della Petrarca. Ma prima il varo del bando di gara Articoli correlati Un progetto tra sport e solidarietà per la Ginnastica Petrarca in MalawiArezzo, 6 febbraio 2026 – Sport e solidarietà uniti per i bambini delle scuole del distretto rurale di Balaka in Malawi. A Benevento nascerà “Armonia”, la nuova casa della ginnastica artistica che punta su giovani e inclusioneA Benevento sta per nascere “Armonia”, una nuova palestra interamente dedicata alla ginnastica artistica e alla formazione sportiva giovanile. Una raccolta di contenuti su Verso la nuova casa della ginnastica... Temi più discussi: A Grado inaugura la nuova Casa dell’Acqua: un passo verso una città più sostenibile; Verso la nuova casa della ginnastica. Primo sì al progetto della Petrarca. Ma prima il varo del bando di gara; Brescia, l’ex Casa Moro verso la trasformazione: prevista la demolizione e un nuovo complesso tra abitazioni e servizi - Radio Bruno; Una nuova Casa di Comunità a Pietra Ligure. La nuova vita di una casa vittoriana a Melbourne immersa nel verdeLa luce del mattino filtra dalla veranda fino alla piscina, sul retro, il legno scuro incornicia la vista sul giardino, mentre le pareti bianche trattengono la luminosità. È questa l’atmosfera che ... living.corriere.it Taglio del nastro per la nuova casa di comunità di Centocelle: Diventerà un punto di riferimentoGrazie alla ristrutturazione, finanziata complessivamente con 1.893.737, 61 euro, Bresadola è diventata molto più di un poliambulatorio – affermano dalla Regione - oggi, infatti, è un luogo in cui ... romatoday.it Servizio Civile, da Porta Futuro un incontro per orientare i giovani verso il bando 2026 #corato - facebook.com facebook Lo sfogo di Max Allegri verso il 4° uomo dopo il rigore del 3-2 assegnato al Torino #cronachedispogliatoio x.com