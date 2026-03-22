Verso la nuova casa della ginnastica Primo sì al progetto della Petrarca Ma prima il varo del bando di gara

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo impianto sportivo potrebbe essere costruito ad Arezzo, nell’area tra via Fratelli Lebole, via Fratelli Lumière e il raccordo Arezzo-Battifolle. Il progetto della Petrarca ha già ricevuto il primo sì, ma prima è necessario pubblicare il bando di gara. La realizzazione del nuovo complesso sportivo è in fase di valutazione, in attesa delle procedure amministrative.

Un nuovo impianto sportivo potrebbe prendere forma ad Arezzo, nell’area compresa tra via Fratelli Lebole, via Fratelli Lumière e il raccordo Arezzo-Battifolle. La giunta ha infatti dato valutazione positiva della proposta presentata dalla Ginnastica Petrarca per la realizzazione di una palestra tensostruttura su un terreno pubblico. L’intervento richiederà una variante urbanistica: l’area è attualmente classificata come verde urbano e dovrà essere trasformata in zona destinata a servizi sportivi. Una modifica ritenuta coerente dall’amministrazione, alla luce dell’interesse pubblico dell’opera e della necessità di rafforzare l’offerta sportiva cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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