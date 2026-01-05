Il maltempo ritarda l' arrivo della Befana a Castelferretti l' evento è rinviato di qualche giorno

A causa delle previste condizioni meteorologiche avverse, l’evento “Arriva la Befana” a Castelferretti è stato rinviato. Inizialmente programmato per martedì 6 gennaio, si terrà ora domenica 11 gennaio in piazza della Libertà. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e il successo della manifestazione. Restano confermati gli altri dettagli dell’evento, che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

FALCONARA MARITTIMA – La società Mad Events, organizzatrice di “Arriva la Befana”, informa tutti che, a causa delle previsioni meteo avverse previste per domani, martedì 6 gennaio, l’evento di piazza della Libertà a Castelferretti è stato posticipato a domenica 11 gennaio.Il programma della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

