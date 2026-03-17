La fogheraccia di San Giuseppe a Rimini prevista per mercoledì 18 marzo è stata rinviata a causa delle previsioni di maltempo. La manifestazione, che si tiene ogni anno in questa data, non si svolgerà come programmato e si attende una nuova data per la celebrazione. La decisione è stata presa in seguito alle avverse condizioni meteorologiche previste per il giorno successivo.

Rimini, 17 marzo 2026 - Il maltempo previsto per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, costringe a un rinvio per la tradizionale “Fogheraccia” di San Giuseppe. Tutti gli eventi legati alla festa, che da sempre illumina le spiagge di Rimini e le sue località balneari con grandi falò, saranno spostati a sabato 21 marzo, mantenendo gli stessi orari e le stesse location originariamente previste. Tutto rinviato a sabato anche a Riccione e Cattolica. Il maltempo posticipa la Fogheraccia. La decisione, dettata dalla sicurezza dei partecipanti e dalle avverse condizioni atmosferiche, riguarda cinque appuntamenti principali. A Marina Centro, sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, il grande falò sarà acceso alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fogheraccia Rimini 2026: tutto rinviato per maltempo, ecco quando. Il programma

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