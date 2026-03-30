Rinnovo Vlahovic il suo procuratore non vuole giungere a compromessi ma dalla Continassa filtra questo

Il rinnovo del contratto dell’attaccante è al centro delle trattative tra il giocatore e il club. Secondo fonti provenienti dalla sede della squadra, il procuratore dell’attaccante non sarebbe disposto a negoziare su cifre e durata dell’accordo. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con le parti impegnate nelle discussioni per definire i termini del nuovo contratto.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic, il suo procuratore non vuole giungere a compromessi su cifre e durata ma dalla Continassa filtra questa cosa. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, la Juve sta vivendo una fase cruciale per il futuro del suo reparto offensivo. Al centro del dibattito c’è Dusan Vlahovic, il cui contratto si avvicina alla scadenza dopo quattro anni e mezzo a Torino.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Nonostante la volontà del calciatore, che avrebbe confidato ai compagni di essere pronto a rinnovare, l’ostacolo principale resta il suo agente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, il suo procuratore non vuole giungere a compromessi ma dalla Continassa filtra questo Articoli correlati Rinnovo Vlahovic, proseguono i discorsi tra le parti per giungere ad un accordo. Che cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, proseguono i discorsi tra le parti per trovare l’intesa definitiva. Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo a firmare il prolungamento. Contenuti e approfondimenti su Rinnovo Vlahovic Temi più discussi: La Pasqua di Vlahovic: il padre in arrivo a Torino, si avvicina il rinnovo. I retroscena e le cifre; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Juventus-Vlahovic, si avvicina il rinnovo: a giorni l'incontro decisivo; Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus. Spalletti, ancora più Juve: il rinnovo cambia così! E Vlahovic conferma con... MandzukicIntesa totale per formalizzare il prolungamento del tecnico bianconero: quando arriva la firma. E il mercato? 70 milioni di motivi per arrivare in Champions ... tuttosport.com Rinnovo Vlahovic, la Juventus ora rischia di perderlo e meno male…Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus non è così scontato, il Milan torna a bussare alla porta dei suoi agenti. juvelive.it #Juventus #Juve #Vlahovic #rinnovo #Milan VIDEO x.com Dusan Vlahovic ha confidato alle persone a lui più vicine che rimarrà a Torino "per un altro po' di tempo". A partire da domani, ogni momento potrebbe essere quello decisivo per il rinnovo con la Juventus [Tuttosport] Voi siete contenti per il suo rinnovo - facebook.com facebook