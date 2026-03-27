Rinnovo Vlahovic proseguono i discorsi tra le parti per giungere ad un accordo Che cosa filtra dalla Continassa

Continuano le trattative tra le parti coinvolte per il rinnovo dell’attaccante, con incontri in corso per definire i termini dell’accordo. La Juventus e il giocatore stanno dialogando sulla durata e le condizioni del contratto, mentre le discussioni proseguono senza comunicazioni ufficiali. Da fonti vicine alla società si apprendono aggiornamenti sui colloqui in corso, senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

Rinnovo Vlahovic, proseguono i discorsi tra le parti per trovare l’intesa definitiva. Che cosa filtra al momento dalla Continassa. La Juve accelera per blindare il proprio futuro offensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha in programma un nuovo incontro nei prossimi giorni per discutere il rinnovo di Dusan Vlahovic. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tra le parti si respira un clima di fiducia, con l’obiettivo di prolungare l’intesa e consolidare la posizione del centravanti all’interno del progetto tecnico. La strategia bianconera è chiara: costruire un reparto d’attacco completo e competitivo. Per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti, la società punta ad avere in rosa almeno due elementi di alto livello nel ruolo di prima punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, proseguono i discorsi tra le parti per giungere ad un accordo. Che cosa filtra dalla Continassa Articoli correlati Rinnovo McKennie, ricominciano le trattative tra i bianconeri e l’entourage del calciatore. Cosa filtra dalla ContinassaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo a firmare il prolungamento. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rinnovo Vlahovic Temi più discussi: Juventus, nuovi contatti con Vlahovic per il rinnovo; La Juventus incontra gli agenti di Vlahovic: c'è apertura sul rinnovo del contratto; Rinnovo Vlahovic, siamo ancora lontani dalla fumata bianca; Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: non sarà un problema economico. Vlahovic, il discorso rinnovo va avantiVlahovic, si continua a parlare del rinnovo Parallelamente, la Juventus continua a lavorare sul rinnovo di Vlahovic, con un nuovo incontro previsto nei prossimi ... tuttojuve.com Juventus-Vlahovic, il rinnovo entra nel vivo: incontro decisivo in arrivoVlahovic apre alla permanenza alla Juventus e mette in stand-by le offerte estere. Sul tavolo un nuovo contratto fino al 2027 o 2028. calciomercatoweb.it Rinnovo #Vlahovic Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook Vlahovic, si avvicina il rinnovo A breve l’incontro con l’agente per chiudere x.com