Spinazzola il Napoli gli ha proposto un rinnovo fino al 2027 lui vorrebbe arrivare al 2028

Il Napoli ha offerto a Spinazzola un rinnovo contrattuale fino al 2027, ma il giocatore desidera prolungare fino al 2028. Il suo contratto attuale scade a breve e finora questa situazione non ha creato problemi, anzi sembra averlo motivato a dimostrare il suo valore in maglia azzurra. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa.

Il contratto in scadenza non è mai stato un problema per Leo­nardo Spinaz­zola anzi que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere stata uno sti­molo ulte­riore per dimo­strarsi all'altezza di Napoli. Ora però è venuto il momento di mettere mano al suo contratto, come riporta su X l'esperto Nicolò Schira. Ecco le condizioni di rinnovo proposte a Spinazzola Trattativa in corso per il prolungamento del contratto di Leonardo #Spinazzola con #Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028. Intanto il commissario tecnico Rino #Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per le partite dei playoff Il difensore azzurro dunque vorrebbe un prolungamento di due anni contro l'anno offerto dal Napoli, mentre ha già gli scarpini pronti per la Nazionale