Spinazzola il Napoli gli ha proposto un rinnovo fino al 2027 lui vorrebbe arrivare al 2028
Il Napoli ha offerto a Spinazzola un rinnovo contrattuale fino al 2027, ma il giocatore desidera prolungare fino al 2028. Il suo contratto attuale scade a breve e finora questa situazione non ha creato problemi, anzi sembra averlo motivato a dimostrare il suo valore in maglia azzurra. La trattativa tra le parti non è ancora conclusa.
Il contratto in scadenza non è mai stato un problema per Leonardo Spinazzola anzi questa situazione di incertezza sembra quasi essere stata uno stimolo ulteriore per dimostrarsi all’altezza di Napoli. Ora però è venuto il momento di mettere mano al suo contratto, come riporta su X l’esperto Nicolò Schira. Ecco le condizioni di rinnovo proposte a Spinazzola Trattativa in corso per il prolungamento del contratto di Leonardo #Spinazzola con #Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028. Intanto il commissario tecnico Rino #Gattuso è pronto a convocarlo in Nazionale per le partite dei playoff Il difensore azzurro dunque vorrebbe un prolungamento di due anni contro l’anno offerto dal Napoli, mentre ha già gli scarpini pronti per la Nazionale Excl. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Juan Jesus vicino al rinnovo: si legherà al Napoli fino al 2027La scelta di Antonio Conte di schierare Juan Jesus anche contro l’Inter ha pagato ancora.
Il Cesena ha blindato Klinsmann. Firmato il rinnovo fino al 2028In bianconero arrivò a sorpresa, da privilegiato, chiamiamola anche raccomandazione, ossia la stretta amicizia tra suo padre il grande Jurgen (già...
Contenuti e approfondimenti su Spinazzola il Napoli gli ha proposto un...
Temi più discussi: Perché Ederson, Scamacca, Politano e Spinazzola non giocano titolari Atalanta-Napoli: infortunio, turnover o scelta tecnica? Le formazioni ufficiali; Atalanta-Napoli, Spinazzola e Politano in panchina? La decisione di Conte – Mattino; Verona-Napoli, le pagelle: Lukaku fame da gol vincente, 7. Harroui disastroso: 4,5; Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Napoli. L'articolo completo qui: https://www.ilnapolista.it/2026/02/verona-napoli-le-formazioni-ufficiali-sulle-fasce-politano-e-spinazzola-e-al-centro-lobotka-ed-elmas/.
Napoli, i gol arrivano da tutti: 17 marcatori nonostante gli infortuniNonostante una stagione complicata dagli infortuni, il Napoli ha trovato contributi offensivi da tutti i reparti. Anche la difesa ha dato il suo apporto con i gol di Spinazzola, Beukema, Di Lorenzo, G ... ilnapolionline.com
Napoli-Roma 1-1 dopo 45?, gli azzurri impattano con SpinazzolaGara difficile come da pronostico: Roma avanti e azzurri in difficoltà. Spinazzola pareggia al primo tiro in porta del Napoli. mondonapoli.it
U.S.D Nuova Spinazzola added a... - U.S.D Nuova Spinazzola facebook
52' - Cambio per noi: Spinazzola Gutierrez #VeronaNapoli 0-1 x.com