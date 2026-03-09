Il contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli è attualmente in sospeso, con una scadenza prevista per il 31 marzo. La questione del rinnovo non è ancora stata risolta, lasciando il futuro del giocatore ancora incerto. La situazione rimane aperta mentre si attende una decisione definitiva da parte delle parti coinvolte.

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli resta ancora da definire. Il terzino azzurro, diventato una pedina importante nello scacchiere di Antonio Conte, ha il contratto in scadenza a fine stagione e al momento il rinnovo non è stato ancora formalizzato. A fare il punto sulla situazione è stato Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal. Secondo quanto spiegato, la trattativa per il prolungamento è attualmente ferma: «Il rinnovo al momento è in stand-by. Il calciatore ha espresso più volte l'amore per la città.

© Napolipiu.com - Spinazzola-Napoli, rinnovo in stand-by: c’è una scadenza fissata al 31 marzo

