Spalletti Juve svolta nel futuro del tecnico | in agenda un incontro con la dirigenza per la fumata bianca sul rinnovo Tutti i dettagli
Luciano Spalletti e la Juventus stanno programmando un incontro per discutere il rinnovo del contratto. La volontà di entrambe le parti è di trovare una soluzione che confermi la collaborazione anche nella prossima stagione. Si attende quindi un confronto ufficiale tra il tecnico e la dirigenza per definire i termini dell’accordo e consolidare il progetto tecnico.
Spalletti Juve, futuro insieme: incontro imminente per prolungare l’accordo. Il club vuole blindarlo dopo la svolta tecnica e caratteriale. La Juve ha trovato il suo condottiero ideale e non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire. L’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera ha segnato una linea di demarcazione netta tra un avvio di stagione incerto e un presente decisamente solido. Secondo l’analisi puntuale del Corriere dello Sport, la chiave della rinascita risiede proprio nel lavoro quotidiano del tecnico di Certaldo: il suo impatto è stato decisivo e immediato, andando oltre le più rosee aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
