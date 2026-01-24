Maignan-Milan definito accordo per il rinnovo | ingaggio durata e tutti i dettagli del nuovo contratto

Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere attuale della squadra. Il nuovo contratto prolunga la sua permanenza fino al 2028, con un adeguamento dell’ingaggio. La firma ufficiale è prevista nei prossimi giorni, consolidando così la collaborazione tra il club e il portiere francese. Tutti i dettagli relativi a durata e condizioni contrattuali saranno comunicati ufficialmente nelle prossime settimane.

