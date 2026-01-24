Maignan-Milan definito accordo per il rinnovo | ingaggio durata e tutti i dettagli del nuovo contratto
Il Milan ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere attuale della squadra. Il nuovo contratto prolunga la sua permanenza fino al 2028, con un adeguamento dell’ingaggio. La firma ufficiale è prevista nei prossimi giorni, consolidando così la collaborazione tra il club e il portiere francese. Tutti i dettagli relativi a durata e condizioni contrattuali saranno comunicati ufficialmente nelle prossime settimane.
Il Milan ha definito l’intesa per prolungare il contratto di Mike Maignan, che sarebbe scaduto nel giugno 2026. Ecco tutti i dettagli sull’accordo e sull’ingaggio del portiere francese.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maignan Juve, ormai è quasi fatta per il rinnovo del contratto con il Milan: le cifre e i dettagli dell’accordoIl rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai prossimo.
Milan e Maignan: accordo verbale per il rinnovo. Ecco tutti i dettagliIl Milan e Mike Maignan hanno raggiunto un accordo verbale per il rinnovo contrattuale.
Argomenti discussi: Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini; Milan-Maignan, il rinnovo entra nella volata finale: risolto il nodo commissioni, firma sempre più vicina; Milan-Maignan, rinnovo a un passo: accordo fino al 2031; Rinnovo Maignan-Milan, ufficialità sempre più vicina.
Maignan-Milan, definito accordo per il rinnovo: ingaggio, durata e tutti i dettagli del nuovo contrattoIl Milan ha definito l’intesa per prolungare il contratto di Mike Maignan, che sarebbe scaduto nel giugno 2026. Ecco tutti i dettagli sull’accordo e sull’ingaggio del portiere francese. Leggi le ... fanpage.it
Milan-Maignan, rinnovo a un passo: accordo fino al 2031Milan e Maignan sempre più vicini al rinnovo: accordo fino al 2031 da 5 milioni più bonus. Dopo Roma incontro decisivo. europacalcio.it
È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio x.com
Mike #Maignan ha scelto di legarsi al #Milan fino al 2031, con un rinnovo che mette fine alle voci di mercato. Tra queste, secondo quanto rivelato da Moretto, anche il tentativo della #Juventus nell'ultimo mese di strapparlo ai rossoneri. #milannews24 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.