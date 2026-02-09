In crisi le produzioni locali di latte gli allevatori pugliesi | Costi di produzione alle stelle

Gli allevatori pugliesi di latte si trovano in difficoltà. I costi di produzione sono alle stelle, mentre i prezzi del latte restano troppo bassi. La crisi colpisce duramente le aziende locali, che faticano a rimanere a galla.

Prezzi del latte troppo bassi e costi di produzione fuori controllo. Le aziende pugliesi del comparto lattiero-caseario lanciano il loro grido d'allarme per la crisi che sta colpendo il settore. Il drammatico quadro economico è emerso durante il Tavolo Latte convocato dall’assessore regionale.🔗 Leggi su Baritoday.it

Coldiretti Benevento ha incontrato gli allevatori locali per affrontare la crisi del settore lattiero-caseario.

In crisi le produzioni locali di latte, gli allevatori pugliesi: Costi di produzione alle stelleIl drammatico quadro economico, che coinvolge le aziende regionali del comparto lettiero-caseario, è stato illustrato nel corso del Tavolo Latte convocato dall'assessore all'Agricoltura, Francesco Pao ... baritoday.it

Crisi del latte, Confagricoltura Ridurre le produzioni? No, servono interventi di sistemaLa crisi non può essere affrontata attraverso la riduzione delle produzioni o con l’introduzione di sistemi di due prezzi del latte. È netta la ... piacenzasera.it

