Paoletti Guitars presenta The Eye of Florence | quando l' arte del Rinascimento si posa su chitarra

Paoletti Guitars presenta The Eye of Florence, una chitarra che combina l’eccellenza artigianale del Made in Italy con l’ispirazione del Rinascimento. Riconosciuta a livello internazionale per i suoi strumenti di alta qualità, l’azienda di Quarrata collabora con artisti di fama mondiale e italiani, offrendo prodotti che uniscono tradizione e innovazione. Un’interpretazione musicale dell’arte fiorentina, pensata per appassionati e professionisti.

Dopo il record di 72 mila euro raggiunto all'asta di beneficenza dalla chitarra autografata eccezionalmente da S.A.S. Principe Alberto II e S.A.S. Principessa Charlène di Monaco per il Bal de Noel nel Principato, gennaio 2026 segna l'anno di The Eye of Florence: il progetto più prestigioso e senza precedenti nel mondo della liuteria. La collezione d'arte su chitarra sarà consacrata il 17 ottobre 2026 nel cuore di Firenze, culla del Rinascimento, in una location spettacolare sui colli fiorentini. L'evento vedrà la partecipazione di personalità di spicco dell'arte, della cultura e della musica, oltre alle massime autorità della Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

