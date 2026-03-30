Un progetto dedicato alle donne affette da tumore promuove iniziative volte a valorizzare l’immagine e il benessere delle partecipanti. La frase “Rinascere nella bellezza” accompagna le attività che combinano supporto emotivo e interventi estetici, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle donne coinvolte. L’iniziativa si propone di offrire un momento di rinascita attraverso la cura di sé.

“Quante volte abbiamo sentito dire che la bellezza è solo superficiale? Per noi la bellezza è una terapia silenziosa che restituisce dignità e forza”. Con questo spirito e questa convinzione, l'associazione Amazzoni odv dà vita al progetto ”Rinascere nella bellezza". “Rinascere nella Bellezza” è un percorso dedicato alle donne tesserate all’Associazione Amazzoni O.d.V., nato per offrire momenti di cura, consapevolezza e rinascita attraverso attività mirate al benessere fisico ed emozionale nell’ambito della fragilità oncologica. Il progetto vuole essere un gesto per “evidenziare la bellezza che ogni donna può ancora rappresentare mentre affronta una patologia importante. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - "Rinascere nella bellezza": progetti e iniziative per le donne malate di tumore

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