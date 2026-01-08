A Benevento laboratori di bellezza gratuiti per malate oncologiche

Benevento ospita una serie di laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne malate oncologiche. L'iniziativa, promossa dalla LILT di Benevento in collaborazione con l'associazione “La Forza e il Sorriso E.T.S”, mira a offrire momenti di cura e benessere. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di sostegno e vicinanza alle pazienti, contribuendo a migliorare il loro stato d'animo e la qualità di vita durante il percorso di cura.

