Rimane incastrata per un braccio nelle porte del tram | il mezzo riparte e viene trascinata per 40 metri

Una donna di 29 anni è rimasta con il braccio incastrato nelle porte di un tram in zona Duomo a Milano. Il mezzo è ripartito con la persona ancora agganciata e l’ha trascinata per circa 40 metri prima che venisse fermato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare i dettagli dell’incidente.

Una donna di 29 anni è rimasta agganciata per un braccio alle porte del tram 16 in zona Duomo a Milano. Le porte si sono chiuse, il mezzo è ripartito e lei è stata trascinata per 40 metri lungo la strada. Salva grazie all'intervento di due carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Resta incastrata con un braccio nella porta del tram 16 e viene trascinata per 40 metri in via MazziniMilano, 30 marzo 2026 – La scena ha quasi dell'incredibile, e forse qualcuno avrà pensato di trovarsi sul set di un film d'azione. Donna resta incastrata nelle porte del tram e viene trascinata per metri: paura in centro a MilanoUn pomeriggio di paura a pochi passi dal Duomo: la passeggera è rimasta intrappolata mentre il mezzo ripartiva, decisivo l'intervento dei carabinieri... Le ruote del bus di Halloween e il Party della famiglia per bambini + PIÙ di Steve e Maggie Italiano Approfondimenti e contenuti su Rimane incastrata Temi più discussi: Scontro in via Mantova, una donna rimane incastrata nell'abitacolo di un'auto finita tra un palo e un muro. Due feriti; Scontro tra auto, una si ribalta sul fianco: una ragazza di 24 anni rimane incastrata; Incidente frontale, donna rimane incastrata tra le lamiere: è ferita in modo grave; Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra auto e tram all'incrocio, circolazione bloccata. Rimane 7 ore incastrata per recuperare il cellulareBrutta disavventura per una ragazza di 23 anni rimasta intrappolata a testa in giù tra le rocce durante un’escursione nella Hunter Valley, in Australia. La giovane stava camminando con degli amici in ... 105.net Camion finisce su un fianco in viale della Repubblica, nell'incidente l'autista rimane ferito, incastrato nella cabina di guidaSANDRIGO (VICENZA) - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo, in viale della Repubblica a Sandrigo, in provincia ... msn.com Ma se po' e gli ho preso anche la fontanella ma la mia bimba solo da qui beve , e guai se non c'è abbastanza acqua che col testone che ha se no rimane incastrataxo la amo e quindi le ha tutte vinte la principessadel mio - facebook.com facebook C’è un momento, in certe storie, in cui tutto si gioca in pochi minuti. A Reggio Calabria, in località Cataforio, quel momento arriva quando un’auto finisce fuori strada, si ribalta su un fianco e resta incastrata in un torrente. L’acqua scorre; due persone dentro l'ab x.com