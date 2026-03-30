Donna resta incastrata nelle porte del tram e viene trascinata per metri | paura in centro a Milano

Nel tardo pomeriggio di domenica, nel centro di Milano, una donna è rimasta incastrata con il braccio alla porta di un tram, venendo trascinata per diversi metri. L'incidente ha causato momenti di paura tra i passanti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La donna è stata successivamente liberata e portata in ospedale per le cure del caso.

Un pomeriggio di paura a pochi passi dal Duomo: la passeggera è rimasta intrappolata mentre il mezzo ripartiva, decisivo l'intervento dei carabinieri Resta incastrata col braccio alla porta del tram e viene trascinata per diversi metri. Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di domenica, in pieno centro a Milano. Una turista filippina di 30 anni è rimasta ferita dopo essere stata trascinata da un tram della linea 16. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Mazzini, a pochi passi dal Duomo, sotto gli occhi dei passanti e dei passeggeri in attesa alla fermata. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava tentando di salire sul mezzo pubblico di Atm quando le porte si sono chiuse, bloccandole l'arto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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