In seguito all’approvazione in giunta della delibera per l’affidamento del servizio rifiuti a Ecolan, il gruppo politico esprime soddisfazione per l’esito, ma sottolinea anche le difficoltà legate ai ritardi e alle divisioni all’interno della maggioranza. La decisione riguarda l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, con Ecolan ritenuta più conveniente rispetto ad altre opzioni.

Nel mirino le tensioni interne alla maggioranza con chiaro riferimento al polo civico che fa capo al vice sindaco Paolo De Cesare Soddisfazione per l’approvazione in giunta della delibera sull’affidamento del servizio rifiuti a Ecolan, ma anche critiche per i ritardi e le divisioni interne alla maggioranza. A intervenire sono il gruppo consiliare Liberi a Sinistra, con i consiglieri Silvio Di Primio e Valentina De Luca, insieme all’assessore Marco Di Gregorio. Secondo i firmatari, l’offerta della società Ecolan Spa «è nettamente più vantaggiosa rispetto all’attuale gestione», con un risparmio stimato di oltre 800mila euro annui. A questo si aggiungerebbe, per la prima volta, l’introito per il Comune dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Rifiuti, Liberi a Sinistra: "Ecolan più conveniente, ma ritardi e divisioni in maggioranza"

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