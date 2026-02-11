Ucraina | Tinagli ' da Pd sì come sempre fiducia per coprire divisioni maggioranza'
A Roma, la deputata del PD Tinagli ribadisce che il partito continuerà a sostenere l’Ucraina. “Abbiamo sempre votato a favore, la posizione del nostro partito non cambia”, dice, lasciando intendere che il sostegno rimarrà saldo nonostante le divisioni all’interno della maggioranza.
Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Abbiamo sempre votato a sostegno dell'Ucraina, la posizione del Pd è chiara. I distinguo vanno cercati nell'attuale maggioranza che ha un problema di politica estera e non è una novità, non sono certo una notizia le iniziative filo Putin di Salvini ed ora anche di Vannacci. Ci sono tante cose in cui l'attuale maggioranza vota in modo diverso anche qui a Bruxelles e la prova che sono in grande difficoltà lo dice lo stesso voto di fiducia sul decreto per le armi a Kiev: per tentare di ricompattare i cocci dell'uscita di Vannacci dalla Lega e regolare i conti interni. Penso che il momento sia drammatico e certo non è opportuno fare campagna elettorale sul destino degli ucraini e dei cittadini europei". 🔗 Leggi su Iltempo.it
