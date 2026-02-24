La Campania strategica per il centrosinistra | Mastella lancia l’allarme su ritardi e divisioni

Mastella denuncia i ritardi e le divisioni nel centrosinistra in Campania, regione chiave per le prossime elezioni politiche. La sua preoccupazione deriva dalla crescente frammentazione tra i partiti e dalla mancanza di una strategia condivisa, che potrebbe indebolire le possibilità di successo. La regione, con la sua popolazione e peso politico, rappresenta un punto cruciale per il risultato complessivo. La necessità di unire le forze diventa sempre più urgente.

“La Campania è diventata l’arsenale politico principale per il centrosinistra in vista delle Politiche: è la più popolosa delle regioni amministrate dal centrosinistra ed è decisiva per ribaltare il dato dei collegi, che alle scorse Politiche fu disastroso nel Mezzogiorno. Ritardi e sbavature nei territori sulle alleanze potrebbero costare caro. Le prime avvisaglie invece sembrano ricordare il motto dell’ultimo segretario della Dc Martinazzoli, sull’assenza della politica (la politica è altrove, ammonì). I segretari regionali campani prendano l’iniziativa e convochino un tavolo in vista delle amministrative, se non si vuole disfare ciò che faticosamente è stato creato, con successo, nel novembre scorso con le Regionali”, scrive in una nota il leader nazionale NdC e sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

