Un commerciante è stato ferito all’inguine da un cacciavite durante un episodio in cui ha rifiutato di regalare un’ulteriore bottiglia di vino a un cliente. La moglie dell’uomo ha riportato una ferita alla mano nello stesso contesto. L’incidente si è verificato in un’attività commerciale, ma non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sulla dinamica.

Un cacciavite piantato all’inguine della moglie per un rifiuto all’ennesimo cartone di vino da regalargli, un’altra ferita alla sua mano. "Adesso abbiamo paura. Ha detto che tanto non gli accadrà nulla e tra poco sarà di nuovo libero. Mi ha minacciato davanti ai carabinieri e ai sanitari. ’Ti ammazzo’. tornerà". Singh Sukhwinder, 36 anni, di origini indiane del Punjab, è il marito della 31enne rimasta ferita nella serata di sabato. Racconta ciò che la sua famiglia ha vissuto nelle ore precedenti, con fermezza. Un uomo di 38 anni, noto in paese e spesso in preda a stati di alterazione, sostenendo di non avere denaro aveva chiesto un cartone di vino in omaggio sabato pomeriggio a sua moglie, titolare di un minimarket di Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuta di dargli ancora vino gratis. Commerciante ferita all’inguine: "L’ha colpita con un cacciavite"

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