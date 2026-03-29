Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito una donna di 31 anni in un ristorante. La donna è stata ferita all’inguine con un cacciavite, dopo aver rifiutato di offrirgli una birra gratuita. L’aggressione è avvenuta durante un incontro nel locale, e la vittima ha riportato lesioni personali aggravate.

La vittima, 31enne titolare di un vicino minimarket, qualche ora prima aveva avuto una lite con il 38enne che - senza soldi - aveva chiesto una birra omaggio Un indiano di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate per aver aggredito una 31enne "colpevole" di avergli negato una birra omaggio. È accaduto a Rubiera (Reggio Emilia) nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo. L'uomo si era presentato nel minimarket dichiarando di non avere denaro per pagare. La titolare, impietosita, aveva deciso di regalargli una birra. Tuttavia, dopo circa due ore, quando l'uomo è tornato pretendendo un secondo omaggio ha ricevuto un rifiuto e l'invito ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Aggredisce una donna al ristorante "pugnalandola" con un cacciavite all'inguine: "Mi aveva rifiutato una birra"

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