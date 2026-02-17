A Giugliano, un uomo di 55 anni di Napoli ha cercato di rapinare una tabaccheria armato di un cacciavite, ma è stato fermato dal commerciante che ha reagito prontamente. La rapina si è svolta ieri mattina e il negoziante ha impedito il furto riuscendo a bloccare il malvivente, che ora si trova in manette.

Tenta di rapinare una tabaccheria nella mattinata di ieri ma viene bloccato dal commerciante. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 55 anni, napoletano, ritenuto responsabile del reato. L’episodio si è verificato in via Ripuaria, dove gli agenti del Commissariato di Giugliano sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava una rapina in corso all’interno di un’attività commerciale. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che l’uomo era stato bloccato dal titolare dell’esercizio dopo una colluttazione. Poco prima, infatti, il 55enne avrebbe minacciato con un cacciavite uno dei dipendenti in servizio alla cassa, intimandogli di consegnare l’incasso della giornata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, tenta di rapinare una tabaccheria con un cacciavite: bloccato dal commerciante

