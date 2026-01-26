Palermo capitale dei barbieri Lagalla inaugura l' evento | Tradizione che crea lavoro
A Palermo si tiene la seconda giornata di Barber Ring ’26, l’evento dedicato al mondo del grooming maschile, presso l’Hotel San Paolo Palace. Alla cerimonia di apertura, il sindaco Lagalla ha inaugurato l’evento sottolineando l’importanza delle tradizioni locali nel creare opportunità di lavoro nel settore dei barbieri. Un momento di confronto e valorizzazione di un comparto in crescita, che rappresenta una parte significativa dell’economia e della cultura della città.
Si sta tenendo a Palermo la seconda giornata di Barber Ring '26, evento dedicato al mondo del grooming maschile, all'Hotel San Paolo Palace. Organizzato da Cosimo Campagna (incluso nella Top Hairstylists 2026 – Guida ai migliori parrucchieri d'Italia) in collaborazione con Cna Palermo, Barber Ring sta trasformando la città in un centro nevralgico per barber, hairstylist e professionisti dell'Hair & Beauty. Il sindaco Lagalla ha sottolineato l'importanza dell'evento per la città: "Eventi come Barber Ring rappresentano un valore aggiunto per la città di Palermo.
