Palermo capitale dei barbieri Lagalla inaugura l' evento | Tradizione che crea lavoro

A Palermo si tiene la seconda giornata di Barber Ring ’26, l’evento dedicato al mondo del grooming maschile, presso l’Hotel San Paolo Palace. Alla cerimonia di apertura, il sindaco Lagalla ha inaugurato l’evento sottolineando l’importanza delle tradizioni locali nel creare opportunità di lavoro nel settore dei barbieri. Un momento di confronto e valorizzazione di un comparto in crescita, che rappresenta una parte significativa dell’economia e della cultura della città.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.