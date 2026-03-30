Ricordi dal pleistocene

Negli anni passati, le persone inviavano cartoline e lettere durante le vacanze per comunicare con amici e parenti. Con il tempo, queste pratiche sono scomparse, insieme alle lettere d’amore e ai bigliettini consegnati in occasioni speciali. Oggi, le modalità di comunicazione sono cambiate e le cartoline rappresentano un ricordo di un modo di scambiare messaggi ormai quasi scomparso.

Le cartoline che si spedivano a parenti e amici durante le vacanze? Defunte, insieme alle lettere d’amore a fidanzatei e ai bigliettini consegnati nelle occasioni importanti. Tutta roba relegata nella soffitta della storia e rimpiazzata oggi da messaggini corredati da più o meno emoticon a seconda dei gusti. Così quanto accaduto a Vedano al Lambro sembra riportarci alla preistoria, di quando da inguaribili romantici si mettevano le emozioni nero su bianco. Come il biglietto d'auguri realizzato per la Festa della Mamma di 63 anni fa e ritrovato per strada da un passante. Romantico, di sicuro. Un bigliettino dolcissimo e artigianale, con un fiore, un cuore e delle rondini in volo disegnate su un lato, e sull'altro parole d'affetto e di tenerezza di un bambino per sua madre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricordi dal pleistocene Articoli correlati Amori senza confini nel Pleistocene al Museo di Casal de' PazziTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Domenica 15... Ricordi dal cinema di Vlasta LahVlasta, el recuerdo no es eterno è il titolo del documentario che Candela Vey e Tino Pereira dedicano a Vlasta Lah, una pioniera del cinema della... What REALLY Happened When the Ice Age Ended | History for Sleep