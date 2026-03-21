ricordi dal cinema di vlasta lah

Vlasta, el recuerdo no es eterno è il titolo del documentario che Candela Vey e Tino Pereira dedicano a Vlasta Lah, una pioniera del cinema della quale si era persa la memoria, dopo avene scritto la biografia: Por ser mujer. La biografía de Vlasta Lah, 2023. Qua Vlasta conosce Catrano Catrani, allievo del corso di regia tenuto da Alessandro Blasetti; appena diplomato Catrano viene assunto dall’Istituto Luce e nel 1937 è inviato in Spagna a documentare la guerra come capo del Nucleo Fotocinematografico. Secondo la testimonianza del figlio, Catrano non è contento di quel lavoro, torna in Italia e con Vlasta, nel 1938, emigra in Argentina dove avrà una carriera come regista. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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